РИАМО - 22 янв. В этом году в Москве планируется открытие еще трех детских технопарков, первый из которых распахнет свои двери в течение месяца, всего в городе к концу года будет 20 таких площадок, сообщил журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Сегодня у нас 17 детских технопарков. В этом году мы дополним сеть еще тремя. В течение месяца будет открыт первый из трех», - сказал Фурсин.

Он добавил, что с каждым технопарком сотрудничает один или несколько вузов. Дети, занимающиеся в определенном технопарке, получают в этих учебных заведениях баллы при поступлении в вуз.

Так, некоторые вузы, сотрудничающие с детскими технопарками столицы, дают школьникам, которые прошли программу технопарка, дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.