РИАМО - 22 янв. Число погибших в дорожных авариях на территории Подмосковья сократилось за последние пять лет в два раза, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду проходит заседание коллегии Главного управления МВД по Московской области.

«Мы (Подмосковье - ред.) были первыми с конца по количеству ДТП и смертей на дорогах. За последние пять лет с 1,7 тысячи ушли на 838 человек (погибших в ДТП - ред.). Мы должны думать, какие еще мероприятия должны реализовать (для снижения смертности - ред.)», – сказал Воробьев.

Как отметил начальник областного главка МВД РФ Виктор Пауков, число ДТП в регионе по итогам 2019 года снизилось на 3%. Количество пострадавших сократилось на 6,4%, а погибших – на 11,1%.

Таким образом, по его словам, тяжесть последствий составила 11 погибших на 100 пострадавших. Все плановые показатели достигнуты.