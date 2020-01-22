РИАМО - 22 янв. Власти Подмосковья продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения, а также намерены создать тепловую карту наиболее опасных мест региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду проходит коллегия регионального главка МВД России. В ней принимают участие губернатор Московской области, представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня от полиции и от исполнительных органов власти требуется максимальная цифровизация, грамотные методы ведения работы. Мы начали большую работу по установке видеокамер, камер с распознаванием лиц. Мы сделали большую работу по установке видеонаблюдения на подъездах. Это только начало», - сказал Воробьев.

По его словам, в регионе предусмотрены ресурсы и необходимые мероприятия, которые позволят разместить камеры на особо опасных территориях.

Он отметил, что в местах, обеспеченных камерами видеонаблюдения, происходит резкое снижение преступности. Также положительно на ситуацию должны повлиять региональный и муниципальные центры управления.

«Сегодня система позволяет знать каждого. Обсуждали с руководителем главка, что мы интегрируем в 2020 году систему-112 и ЦУР. По сути мы «покрасим» каждый муниципалитет, выявим потенциально опасные места и будем видеть тепловую карту. ЦУР позволяет полностью контролировать, где и какие опасности существуют», - добавил Воробьев.