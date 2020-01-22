РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Рабочие завершили строительство пандуса к квартире инвалида-колясочника в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».
«В микрорайоне Климовск Подольска завершены работы по проектированию и строительству пандуса для инвалида-колясочника, проживающего в многоквартирном доме, находящемся в управлении МУП «СЕЗ», – говорится в сообщении.
Данное сооружение плавно подходит прямо к квартире проживающего, расположенной на первом этаже. Рабочими также было выполнено благоустройство на прилегающей территории.
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