РИАМО - 22 янв. Сенаторы Совета Федерации единогласно согласовали кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Совет Федерации России назначил заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора», – говорится в сообщении.

Краснов принял присягу при вступлении на должность генерального прокурора России.

Ранее Юрий Чайка был освобожден от должности генпрокурора России. Кандидатуру Краснова внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин.