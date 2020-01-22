РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. В подмосковном Королеве 24 января пройдет общественное обсуждение фасадов домов квартала на улице Фрунзе, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Первое в нынешнем году заседание рабочей группы по вопросам градостроительства и архитектуры пройдет в 14:30 в ДиКЦ «Костино».

«Двадцать четвертого января в ходе общественного обсуждения обсудят вопросы по объектам капитального строительства, возводимых без разрешения на строительство, виды архитектурного решения фасадов при проведении работ по капитальному ремонту в домах, ограниченных улицами Фрунзе, Лесная, Карла-Маркса и Циолковского», – говорится в сообщении.

Также участники обсудят проводимую работу по развитию зон КУРТ в городском округе Королев, а также предложения и замечания к положению о создании Градостроительного совета городского округа Королев.

Вход на заседание свободный.