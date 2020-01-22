РИАМО - 22 янв. В столице вечером 21 января температура воздуха зафиксировалась на отметке в плюс 4,1 градуса, что стало новым температурным рекордом за 122 года, сообщается на сайте «Метеоновостей».

«Температура воздуха к вечеру начала повышаться, но рекорд так и остался в далеком 1898 году (плюс 3,8 градуса)», - говорится в материале.

В 21 час температура воздуха стала плюс 3,6 градуса, а в 22 часа отметка на термометре показала плюс 4,1 градуса, что является температурным рекордом за 122 года.

Рекорд отнесли к 22 января, так как метеорологические сутки начинаются именно с 22 часов по московскому времени.

Это уже третий температурный рекорд в январе.