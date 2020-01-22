РИАМО - 22 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды представителям полиции в ходе коллегии Главного управления МВД по Подмосковью, передает корреспондент РИАМО.

«Мы традиционно в начале года встречаемся, уже шестой раз мы видим положительную динамку. <...> Мы должны внимательно смотреть на диалог с жителями. В своем послании на это еще раз указал президент. Наказы жителей, предложения должны учитываться в нашей повседневной работе», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что и дальше личный состав полиции должен быть максимально информирован о тех проблемах, которые есть в городах Подмосковья.

Знак «За заслуги перед Московской областью» II степени получил начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

Знаки «За доблесть и мужество» вручили замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД РФ по Красногорску Александру Жидкову, замкомандира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД РФ по Истре Алексею Рольнову, участковому уполномоченному полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 1 отдела полиции управления МВД РФ по Химкам Сергею Верютину, инспектору по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Клину Александру Самойленко.