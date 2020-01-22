РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Врачи первой городской больницы Красногорска пояснили родителям, чем может грозить ребенку проглоченная батарейка, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

В эндоскопическое отделение Красногорской городской больницы №1 периодически поступают дети, которые случайно проглотили различные инородные предметы: мелкие детали от игрушек, шарики, пуговицы, монеты и так далее. Особого внимания заслуживают химически активные инородные тела – батарейки, которые врачи чаще всего извлекают из пищеварительного тракта детей.

«Следует отметить, что особую опасность представляют попавшие в просвет пищеварительного тракта батарейки. Окисляясь, они могут вызвать серьезный электрохимический ожог стенки органа с развитием тяжелых последствий. Батарейка, как и любое другое инородное тело, подлежит неотложному удалению из пищеварительного тракта ребенка с помощью медицинского персонала в амбулаторных условиях. Не стоит ждать, пока она выйдет естественным путем», - отметил заведующий эндоскопическим отделением КГБ №1 Александр Вербовский.

Также родителям стоит знать: инородные предметы из пищеварительного тракта маленьких пациентов достают эндоскопически, под местным обезболиванием или под внутривенным наркозом.