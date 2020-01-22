РИАМО - 22 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает новую структуру аппарата правительства страны, сообщает kp.ru.

«Установить предельную численность работников аппарата правительства Российской Федерации в количестве 1545 единиц», – говорится в документе.

У руководителя аппарата правительства страны будет 11 заместителей.

Президент РФ Владимир Путин 21 января утвердил новую структуру правительства России. В этот же день был представлен состав нового правительства. В него введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.