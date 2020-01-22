РИАМО - 22 янв. Вопрос предоставления жилья участковым уполномоченным полиции с его последующим выкупом рассмотрят в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков в ходе коллегии ведомства предложил обеспечить возможность предоставления квартир на вверенной территории участковым для ее последующего выкупа. Это позволит лучше знать свой участок и больше контактировать с местными жителями.

«Я солидарен с вашим предложением, участковые должны иметь возможность и мотивацию, чтобы получать жилье через определенное количество лет. <...> В ряде территорий такая практика есть, нужно чтобы она была на всех территориях», – сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно определить детали этой программы. Ежегодно население региона увеличивается на 90 тысяч человек и на каждого участкового приходится 3 тысячи жителей.

«Наша задача – всех ветвей власти – обеспечивать безопасность, развитие территорий. Взаимодействие с правоохранительным блоком имеет очень большое значение. Сегодня на коллегии присутствуют главы муниципалитетов. Это очень правильное и нужное взаимодействие», – заключил Воробьев.