РИАМО - 22 янв. В Коломне следователи возбудили уголовное дело по факту отравления супружеской пары газом в своей квартире, муж и жена погибли, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, 17 января 2020 года супруги заселились в квартиру, расположенную в Коломне, где до этого самостоятельно производили ремонт», - говорится в сообщении.

На следующий день, 18 января, их нашли мертвыми в квартире. По данным следствия, когда супруги делали ремонт в кухне и ванной комнате, они изменили систему дымохода, газовой колонки и вентиляции воздуха в целом.

Из-за неправильно сделанных работ углекислый газ заполнил помещение квартиры.

Когда эксперты осматривали место происшествия, они обнаружили и изъяли ряд следов и объектов, в том числе произвели замеры вытяжки воздуха вентиляционных отверстий.