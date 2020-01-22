РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В колледже «Московия» Подольска планируют открыть бюджетную группу по направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях» в новом учебном году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В профессиональном колледже «Московия» микрорайона Львовский Подольска 21 января прошла встреча с представителем Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

«Студентам рассказали о деятельности организации, познакомили с возможностями и порядком вступления в ряды добровольческого отряда на базе учебного учреждения. Так, перед ребятами будут открываться новые горизонты для развития творческих способностей, профессиональной ориентации, установления партнерских контактов и развития взаимодействия с представителями общественных спасательных формирований. Среди специальностей на внебюджетной основе в ПК «Московия» в текущем учебном году на направлении подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» обучаются 24 человека. С нового учебного года планируется формирование бюджетных групп по данному направлению», – говорится в сообщении.

Студенты структурного подразделения колледжа «Московия» активно взаимодействуют со структурами, подведомственными МЧС России, ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарной частью. Также они активно участвуют в международных и всероссийских мероприятиях и занимают в данных состязаниях достойные места.