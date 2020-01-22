РИАМО - 22 янв. Более 30 станций Московского метрополитена в среду получили сообщения от неизвестных с угрозой «минирования», сообщает РИА Новости.

«Угрозы взрывов получили все станции метро на буквы А и Б – всего 33 станции. Эвакуации – по крайней мере, пока – не проводятся», – сообщил агентству представитель экстренных служб.

По его словам, сигнал о заложенном взрывном устройстве также получил храм Христа Спасителя, туда выехали оперативные службы города.

Волна анонимных «минирований» началась в столице в ноябре минувшего года. Всего за это время были эвакуированы более 1 миллиона человек.