РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Люберец порядка проведения аукциона на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, говорится в сообщении Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Газетта» на действия (бездействие) администрации при организации и проведении аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу обоснованной, выдало администрации обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, администрация обратилась в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал администрации городского округа Люберцы в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.