РИАМО - 22 янв. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что у россиян по-прежнему существует большой запрос на перемены и новому правительству нужно добиваться перемен к лучшему в экономике и социальной сфере.

По его словам, президент РФ Владимир Путин на выборах полтора года назад четко заявил о переменах. Он этот запрос уловил, формализовал его в майских указах, в национальных целях развития, которые предполагают существенную трансформацию страны до 2024 года.

«Прежнее правительство, увы, не смогло этот запрос реализовать. Задача нового правительства – ответить на общественный запрос, добиться перемен к лучшему в экономике и социальной сфере. И не на словах, а на деле», – заявил Федоров в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.

По его словам, серьезные реформы и изменения тяжело осуществлять правительству, которое не пользуется широкой общественной поддержкой. Именно поэтому его сменили оперативно, хотя и без указания причин.

«С учетом высокого доверия – а более 70% опрошенных доверяют Путину по последним данным – даже такое умолчание воспринимается нормально, без особых вопросов», – подчеркнул Федоров.

Накануне в России сформировали новый состав правительства. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.