РИАМО - 22 янв. Следователи Одинцова проведут проверку по факту смерти одного разнорабочего и серьезного травмирования второго из-за падения строительных лесов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 20 января в Одинцовском городском округе обрушились строительные леса, примыкающие к возводимому зданию», - говорится в сообщении.

Один рабочий скончался от полученных смертельных травм после падения, второй - госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.