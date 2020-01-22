РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Учебный склон горнолыжного комплекса «Красная горка» в Подольске проинспектировали молодые парламентарии округа, они отметили, что склон востребован для посетителей, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Руководители молодежного парламента при совете депутатов городского округа Подольск и молодогвардейцы округа 21 января провели общественную инспекцию горнолыжного комплекса «Красная горка».

«Комплекс находится в полной готовности и, несмотря на отсутствие морозов и естественного снега, радует подольчан снежной горкой на тренировочном спуске. Большое количество довольной детворы и взрослых свидетельствует о востребованности такого места досуга», – говорится в сообщении.