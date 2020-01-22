РИАМО - 22 янв. В ближайшее десятилетие Москва планирует вдвое увеличить выделение полезных материалов из мусора благодаря системе раздельного сбора и переработки отходов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москва перешла на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. К этой дате было оборудовано 22 тысячи площадок, на которых установили 60 тысяч контейнеров синего цвета (для вторичного сырья) и серого цвета (смешанные отходы).

«Синие контейнеры заполняются пока частично. Не все жители многоэтажного дома могут выйти на улицу и отдельно вынести стекло, картон, пластик. Поэтому, как и раньше, пользуются мусоропроводом, расположенным на лестничной площадке. Но программа, безусловно, востребована», – сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

По его словам, о востребованности проекта можно судить по возросшему потоку обращений и вопросов в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов.

Он подчеркнул, что городские власти не планируют заваривать мусоропроводы или вводить какие-либо другие меры «негативного» стимулирования.

Система раздельного сбора мусора нацелена на увеличение доли вторичной переработки и сокращение объемов захоронения отходов. В городе уже есть два подобных завода, они расположены в Косине и Бирюлеве-Западном.

В России сейчас выделяется всего 5% вторичного сырья из мусора, но, по словам Бирюкова, Москва уже опережает эти показатели.

«Столица уже перевыполняет эти показатели как минимум в два раза, и в дальнейшем этот тренд будет поддержан. За десять лет планируется вдвое увеличить выделение полезных материалов из мусора», – заключил заммэра.