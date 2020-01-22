РИАМО - 22 янв. В течение прошлого года в Московской области было угнано свыше 1,6 тысячи машин, найти удалось меньше трети, сообщил начальник главного управления МВД по Подмосковью Виктор Пауков в ходе заседания коллегии ведомства.

В заседании принимают участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти.

«Раскрываемость составила 26%. Более 1,6 тысячи владельцев разыскивают свои автомобили», - сказал Пауков.

Он отметил, что удалось найти только около 500 транспортных средств. Наиболее часто машины угоняют в близких к Москве городах.

Средний уровень раскрываемости преступлений вырос в Подмосковье до 60,7%, а общее количество зарегистрированных преступлений сократился на 4%.