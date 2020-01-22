РИАМО - 22 янв. Уровень раскрываемости преступлений в Московской области выше, чем в других субъектах России, он вырос в 2019 году до 60,7%, сообщил начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков в ходе заседания коллегии ведомства.

В заседании принимают участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти.

«Массив зарегистрированных преступлений сократился на 4%, на 10,5% снизилось число нераскрытых преступных посягательств, раскрываемость увеличилась до 60,7%», - сказал Пауков.

Он отметил, что раскрываемость в Подмосковье в среднем выше, чем в других субъектах страны. При этом в регионе в прошлом году снизилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.

«Меньше преступлений совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. Привлечено к уголовной ответственности пять так называемых воров в законе. Раскрыто три заказных убийства. Задержана 21 преступная группа, участники которых были задействованы в кражах», - заключил Пауков.