РИАМО - 22 янв. Российская спортсменка Екатерина Александрова прошла в третий этап открытого чемпионата по теннису Australian Open – 2020, сообщает Газета.ru.

Турнир проходит в австралийском Мельбурне.

«Александрова обыграла спортсменку из Чехии Барбару Крейчикову в двух партиях со счетом 6:1, 6:3. Соперницей российской теннисистки в третьем этапе турнира станет представительница Чехии Петра Квитова», – говорится в сообщении.

Александрова стала первой россиянкой в третьем круге Australian Open.