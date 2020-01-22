РИАМО - 22 янв. Порядка 20 нарколобораторий ликвидировали и почти 2 тонны наркотиков изъяли сотрудники полиции в Подмосковье в прошлом году, сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В среду проходит коллегия регионального главка МВД России. В ней принимают участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти.

«Выявлено 17 нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято почти 2 тонны наркотиков», - сказал Пауков.

Он отметил, что в регионе ведется борьба с закладками и другими способами распространения наркотиков. Кроме того, изъято около 1,5 миллионов единиц контрафактной алкогольной продукции.