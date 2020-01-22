РИАМО - 22 янв. За первые две недели акции «Елочный круговорот» москвичи сдали свыше 22 тысяч новогодних деревьев, что в два раза больше цифр прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Акция «Елочный круговорот» впервые прошла в столице в 2016 году. Приемка у горожан елей, сосен и пихт на утилизацию проводится бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в щепу.

«Акция стартовала 5 января и продлится до конца февраля. Всего в столице работает около 400 точек приема новогодних деревьев на утилизацию», – заявил Бирюков.

В прошлом году за первые две недели было собрано около 11 тысяч елей.

В 2017 году в ходе акции собрали 565 новогодних деревьев, в 2018 году – 7 тысяч, а в 2019 году – более 27 тысяч.