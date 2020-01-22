РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» задержали 24-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в совершении разбоя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и по месту своего проживания задержан подозреваемый в совершении противоправных действий. В ходе осмотра автомобиля и личного досмотра задержанного были обнаружены и изъяты похищенный телефон и пневматический пистолет», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлено, что злоумышленник, являясь водителем такси, привез 28-летнего гражданина иностранного государства по неверному адресу, в результате чего между ними возник конфликт, в ходе которого таксист достал предмет, визуально схожий с пистолетом, и, угрожая им иностранцу, похитил мобильный телефон. После этого он высадил потерпевшего из автомобиля и скрылся», – добавила Петрова.

В дальнейшем правонарушитель, воспользовавшись установленным в телефоне приложением «Мобильный банк», перевел со счета пассажира себе на карту 217 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил около 230 тысяч рублей.