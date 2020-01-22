РИАМО - 22 янв. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил новый состав правительства России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Кабинет Мишустина сформирован. Много молодых, но уже опытных профессионалов. Будет непросто. Удачи правительству!» – написал Кудрин в своем Twitter-аккаунте.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. В состав правительства ввели девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности.

Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января после послания президента России к Федеральному Собранию.