РИАМО - 22 янв. Вакцину от китайского короновируса российские ученый могут создать не менее чем через полгода, ее разработка потребует значительных расходов, пишет газета «Известия».

«Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга. Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей», - сказал замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.

По его словам, без учета данной изменчивости патогена существует опасность создать вакцину, которая не будет работать на части штаммов вируса.

Он подчеркнул, что полный цикл создания вакцины займет не менее полугода, но это важная и приоритетная работа.

Шипулин отметил, что сейчас нельзя предсказать, как патоген поведет себя среди населения страны, какая будет восприимчивость к вирусу у россиян.

Новый вирус коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце прошлого года. По последним данным, число заболевших - 291 человек, шестеро умерли. Данный патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам пока не ездить в китайский город Ухань, откуда и начал распространяться вирус.

Также гражданам России пососветовали соблюдать осторожность в КНР и не посещать места массовых пребываний людей, особенно рынки, зоопарки и так далее.

В России оперативно разработали средства для лабораторной диагностики коронавируса 2019-nCoV. Для проведения теста нужно отобрать образец из носоглотки человека. Данная диагностика позволит выявить заболевание на даже ранней стадии.