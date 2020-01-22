РИАМО - 22 янв. Четыре птенца родились у больших бакланов в Московском зоопарке, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Птенцы вылупились 6 января. Это первое потомство, полученное в столичном зоопарке в новом году.

«Пернатым регулярно дают отборную рыбу, поэтому выкормить даже четверых птенцов для них не составит труда. Кроме того, за тем, как подрастает потомство бакланов круглосуточно следят специалисты-орнитологи, готовые в любой момент прийти на помощь», – отмечается в материале.

Большой баклан занесен в Международную Красную книгу. В природе у бакланов обычно вылупляются один-два птенца.

Мировая популяция этого вида достаточно стабильна, однако в последние годы наблюдается снижение численности. Это связано с ухудшением кормовой базы, загрязнением водоемов и нелегальной охотой. В некоторых регионах, к примеру, в Северной Америке и Западной Европе, бакланы исчезли совсем.