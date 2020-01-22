РИАМО - 22 янв. За прошедшие сутки в столице выпало около 5 миллиметров осадков, что составляет порядка 10% от месячной нормы января, сообщила РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«За вчерашний день выпало 5 миллиметров. Месячная норма для января - 52 миллиметра. Получается, вчера выпало почти 10% от нормы за месяц», - сказала Макарова.

Она добавила, что всего с начала января выпало 25 миллиметров осадков, что составляет почти половину от месячной нормы.

Небольшой снег ожидается в столице в среду.