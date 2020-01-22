РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. В домах на улицах Центральная и Речная в деревне Новленское в Домодедове с 27 января по 7 февраля отключат электричество в связи с реконструкцией воздушной линии электропередачи, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«С 27 января по 7 февраля 2020 года (исключая выходные дни) в деревне Новленское будут проводиться работы по реконструкции воздушной линии электропередачи. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии в жилые дома деревни Новленское по улицам Центральная, Речная в светлое время суток», – говорится в сообщении.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

«Специалистами ПАО «МОЭСК» разработаны мероприятия для уменьшения продолжительности работ и количества обесточенных потребителей, но полностью отказаться от отключений не представляется возможным», – добавляется в сообщении.