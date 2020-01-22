РИАМО - 22 янв. На территории Подмосковья и Москвы до 24 января включительно продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе из-за гололедицы объявлено до 07:00 24 января. Также действует предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до 19:00 23 января.

«Желтый» уровень объявили также в Смоленской, Тульской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

В Москве и Подмосковье в среду будет облачная погода, ожидается снег, температура прогнозируется до плюс 2 градусов. Сохранится сильный порывистый ветер, местами он будет достигать 14-17 метров в секунду.

23 января в регионе северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура понизится до минус 5 градусов. Прогнозируются дождь, мокрый снег, гололедица.

На следующий день, 24 января, снова потеплеет до плюс 3 градусов, сохранится сильный ветер. Ожидаются метель и гололедица.