РИАМО – 22 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки к закону о бюджете на 2020 – 2022 годы и закону о бюджете Пенсионного фонда России, сообщает Газета.ru.

«Данное поручение дано в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года», – отмечается в материале.

Поправками займутся Минфин и Минтруд, а также заинтересованные федеральные органы. Поправки должны быть подготовлены до 11 февраля.

На первом заседании нового состава правительства 21 января Мишустин призвал незамедлительно внести поправки в бюджет для реализации социальной части послания президента.