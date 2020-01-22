РИАМО - 22 янв. На благоустроенных в прошлом году улицах столицы этой весной планируют высадить более 108 тысяч кустарников, работы проведут в апреле и мае, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«Больше всего появится кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений. Кроме того, высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Уже этим летом на столичных улицах зацветут также сирень, чубушник, гортензии и розы морщинистые», - говорится в сообщении.

Также на улицах, площадях, скверах и набережных мегаполиса появятся боярышник, пузыреплодник, лапчатка, барбарис и смородина альпийская.

Улицы города украсит экзотический ажурный кустарник - стефанандра надрезаннолистная. У куста нарезная, зубчатая листва, а также мелкие белые цветы с зеленоватым оттенком.

Для каждой улицы Москвы кустарники подбирали проектировщики и дендрологи. Они выбирали растения по декоративной привлекательности, но также учитывалось их цветение в разной время года, адаптацию к климату и условиям города.

В работах по высадке новых кустарников будут задействованы свыше 50 человек. Посадка растений будет проводится в дневное время, а возле дорог с высоким траффиком ночью.