РИАМО - 22 янв. Онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, принял участие в XVIII ассамблее «Здоровая Москва» и рассказал о правилах здорового образа жизни в мегаполисе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По его словам, четыре правила помогают снизить уровень негативного воздействия большого города на человеческий организм. Нужно стараться находить время для прогулок на природе и вести активный образ жизни. Кроме того, стоит уделять внимание спокойному отдыху и релаксации, а также соблюдать режим приема пищи, чтобы уменьшить риск появления лишнего веса.

«Эти четыре принципа – совершенно потрясающее средство для борьбы с влиянием большого города. Однако в мегаполисах есть и своя прелесть – это возможность социализации. Мы созданы для того, чтобы общаться друг с другом, и большой город дает массу таких возможностей», – заявил Агус.

Ранее Агус высоко оценил развитие системы здравоохранения в Москве.

XVIII ассамблея «Здоровая Москва» прошла в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 января. Впервые ее участниками стали не только специалисты и приглашенные эксперты, но и все желающие горожане.