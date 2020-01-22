РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 янв. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников установили бетонный блок на пешеходной дороге для пресечения проезда автомобилистами, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

В связи с эвакуацией ТЦ «МЕГА Белая Дача» водители автомобилей объезжали образовавшуюся пробку на дорогах через пешеходную аллею в микрорайоне Белая Дача.

«При поступлении жалоб от местных жителей было проведено обследование, найдены места въезда/выезда на пешеходную аллею, в течение 24 часов было установлено дополнительное перекрытие со стороны дома №12 микрорайона Белая Дача», – говорится в сообщении.