РИАМО – 22 янв. Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал новому правительству России эффективного решения важнейших задач, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной», – написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Экс-премьер также выразил благодарность коллегам, с которыми работал на протяжении последних лет. Он отметил их профессионализм в «весьма непростых условиях».

Правительство РФ во главе с Медведевым ушло в отставку 15 января после послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы.