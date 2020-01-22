РИАМО - 22 янв. Сведения в отношении фирмы «Экспресс Продукт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на работы, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» направило в адрес общества проект контракта.

«В регламентированный срок фирма не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение комплекса работ по модернизации откатных ворот и оборудованию площадки под откатные ворота периметра территории СКОС», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «Экспресс Продукт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.