РИАМО - 22 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного управления ФАС о штрафе в отношении ООО «О`КЕЙ» за невыполнение в установленный срок предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Ранее УФАС признала ритейлера виновным в нарушения закона о торговле, выразившегося в навязывании контрагенту невыгодных условий поставки продуктов и создания препятствий для доступа на рынок.

«Обществу надлежало представить в управление документальные подтверждения исполнения предписания в трехдневный срок после устранения нарушения. В связи с неисполнением предписания управление вынесло постановление о привлечении ООО «О`КЕЙ» к административной ответственности в виде штрафа на 150 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным постановлением, компания обратилась в суд, который отказал ООО «О`КЕЙ» в удовлетворении требований. Арбитраж подтвердил законность постановления Московского областного УФАС.