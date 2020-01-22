РИАМО - 22 янв. Коллекторские агентства в России планируют допустить к полноценной работе с долгами граждан по жилищно-коммунальным услугам, пишет в среду газета «Коммерсант».

Данная инициатива была разработана на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое прошло на минувшей неделе.

«В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы», – говорится в материале.

В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

В настоящий момент законопроект дорабатывается с учетом замечаний и предложений, которые поступили на заседании рабочей группы.