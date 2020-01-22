РИАМО - 22 янв. Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора оперативно разработали средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В КНР в конце 2019 года произошла вспышка эпидемии коронавируса, который способен привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

Специалистам понадобилось на разработку менее семи дней с момента публикации информации о генетической последовательности данного патогена.

«Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека»., - говорится в сообщении.

Данный тест позволит выявить заболевание на даже ранней стадии. В лабораториях Роспотребнадзора в стране есть нужное оборудование специалисты для использования разработанных средств диагностики.

В России также ввели дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу страны, так как каждый год более 1,5 миллиона китайцев приезжает в Россию, и примерно столько же россиян посещают КНР.

«Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», - добавляется в материале.