РИАМО - 22 янв. Известный онколог из Кремниевой долины и бывший лечащий врач Стива Джобса Дэвид Агус дал положительную оценку развитию столичного здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Агус принял участие в XVIII ассамблее «Здоровая Москва», которая проходила с 16 по 19 января.

«Я слышал о многочисленных программах, которые в Москве реализуются, они, безусловно, великолепные и позволяют людям жить дольше. <…> Мы видим, что Москва переходит на электронные медицинские записи, использует big data. И для эффективной работы в этих системах необходимо ввести единый стандарт данных и строго его придерживаться», – сказал Агус.

Он также отметил, что международному здравоохранению необходимы лидеры, которые помогут выстроить новое, более качественное отношение к здоровью человека.

По словам эксперта, продвижение примера здорового образа жизни должно быть одной из главных задач правительств всех стран.

Агус известен как лечащий врач бывшего главы американской компании Apple Стива Джобса, который умер от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года. Агус также является основателем Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии.