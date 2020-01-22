РИАМО - 22 янв. Телеведущая и модель Алена Водонаева прокомментировала свое скандальное высказывание о рожающем ради материнского капитала «быдле», сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, финансовая поддержка со стороны государства должна быть не главным стимулом для рождения детей, а лишь приятным бонусом.

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», – сказала Водонаева на своем YouTube-канале.

Телеведущая подчеркнула, что назвала «быдлом» тех россиян, которые используют полученные за рождение ребенка деньги «на водку и кутеж». Она также призвала бороться с этим явлением.

Ранее Водонаева заявила, что рожать ради миллиона рублей будут только «отчаявшиеся от нищеты россияне» или попросту «быдло». После этого на нее обрушилась волна критики в Сети.