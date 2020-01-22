РИАМО - 22 янв. Гости столичного парка «Сокольники» 26 января посоревнуются в гонках на радиоуправляемых гироскутерах, к которым прикрепят новогодние елки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Необычная зимняя забава проводится в парке уже во второй раз. На Фестивальной площади парка на площадке между сценой и «Букводомом» оборудуют специальную трассу протяженностью около сотни метров», – говорится в сообщении.

Для управления гироскутером участникам соревнований выдадут мобильные устройства с установленным приложением, которое будет контролировать транспорт с помощью Bluetooth. В заездах будут соревноваться по два человека.

Важно не только прийти к финишу первым, но и не уронить елку, объезжая препятствия. Чтобы дерево не упало с болида, его поместят в специальную чашу, напечатанную на 3D принтере. Она поможет сохранить устойчивость дерева высотой до двух метров.

Начало заездов в 15:00. Всем желающим необходимо отправить заявку на электронный адрес (aleksey.buterov@parksokolniki.info) и не забыть принести свою елку. После гонок деревья можно будет сдать в пункт приема на Фестивальной площади для последующей переработки.

Акция «Елочный круговорот 2020» проходит в столице до конца февраля – пункты приема организованы по всему городу.