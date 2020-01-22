РИАМО - 22 янв. В 2020 году на маршруты городского метро выйдут более 80 новых поездов «Москва», число современных подвижных составов в подземке увеличится до 255, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас пассажиров метрополитена перевозят 175 инновационных составов <…>. Поезда «Москва» начали курсировать в 2017 году, но уже сейчас стали вторыми по распространенности в подземке. Они составляют более 20% от эксплуатируемого парка поездов», - сказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Уже в этом году новые поезда появятся на пяти линиях подземки. Они поедут по Сокольнической, Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Некрасовской веткам, а также по самой востребованной Таганско-Краснопресненской, в течение дня ею пользуются порядка 1,2 миллиона пассажиров.

Поезда «Москва» удобны для маломобильных граждан. В вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Широкий сквозной проход через весь состав делает поездку более комфортной. Интерактивные панели помогают проложить подходящий маршрут, а USB-разъемы – зарядить по пути мобильные устройства.