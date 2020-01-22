РИАМО - 22 янв. В подмосковной Балашихе в озере обнаружили труп женщины, тело подняли со дна и передали сотрудникам полиции, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Из озера Заячье силами спасателей «Мособлпожспас» извлечено тело женщины. Тело погибшей подняли с грунта в одежде, передали сотрудникам полиции и направили в морг города Балашиха», – говорится в сообщении.

По данному факту в настоящий момент проводится доследственная проверка. Личность погибшей устанавливается.