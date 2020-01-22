РИАМО - 22 янв. Гости Московского зоопарка 25 января отметят День студента, приняв участие в «Унизверском квесте», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Команды от одного до шести человек ответят на вопросы из биологии и зоогегроафии, пройдут по маршруту квеста на территории зоопарка, выполнив задания разной степени сложности.

«Квест будет проходить в категориях «Уютный поползень» и «Штормовой баклан». Первая предназначена для команд-любителей, а вторая — для профессионалов, работающих в сфере биологии, волонтеров и сотрудников российских зоопарков», - говорится в сообщении.

Сбор участников начнется в 11:45 у Большого пруда. Приглашаются студенты и выпускники вузов, а также те, кто в настоящее время готовится к поступлению в высшее учебное заведение.

Команды могут зарегистрироваться по телефону: +7 (499) 255-57-63. На территорию зоопарка вход для участников будет свободным. Для выполнения заданий квеста необходима ручка или карандаш, мобильник с выходом в интернет и твердый плоский предмет, на котором будет удобно заполнить бланк задания.

Всех остальных посетителей 25 января приглашают посмотреть за кормежкой ластоногих. В 10:30 отборная рыба достанется морским котикам, а в 11:00 и 15:00 отведают кальмаров серые балтийские тюлени.