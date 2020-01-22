РИАМО – 22 янв. Из-за аномально теплой зимы в Московский регион раньше времени могут начать возвращаться перелетные птицы, например, грачи могут прилететь в Московскую область на месяц раньше положенного, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

В Московском регионе продолжает удерживаться аномально теплая погода. Температура с начала зимы в среднем находится на уровне около 0 градусов, постоянный снежный покров не формируется, идут дожди. Несколько раз были обновлены рекорды температуры.

«Если такая погода продолжится, то не исключаю, что прилет ранних весенних птиц может начаться с февраля. Если раньше грачи прилетали в 10-х числах марта, то сейчас они могут прилететь при такой погоде в середине февраля», - сказал Зубакин.

Он добавил, что жаворонки обычно прилетают в конце 20-х чисел марта, сейчас они могут появиться в первую неделю марта.

Ранее жителей Подмосковья призвали подкармливать тех перелетных птиц, которые остались в регионе из-за аномально теплой зимы. На реках Московской области были замечены краснокнижные утки. Их рекомендуют кормить комбикормом для домашних птиц.