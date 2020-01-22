РИАМО - 22 янв. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода и выпадение снега, температура воздуха будет достигать 2 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область останутся под влиянием мощного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура в столице 0-2 градусов, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Сохранится сильный порывистый ветер, местами его он будет достигать 14-17 метров в секунду. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 75%. Вечером местами гололедица.

Синоптики считают, что нестабильные погодные условия, аномальное тепло, постоянно меняющееся атмосферное давление и короткий световой день, влияют не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.

«Погода провоцирует постоянные, не мотивированные ухудшения настроения, раздражительность, упадок физических сил и различные проявления общего недомогания. Восстановить силы, снизить негативное воздействие и уменьшить зависимость от погоды помогут: в первую очередь, лечение основного заболевания, во-вторых, лекарственная профилактика в случаях неблагоприятного прогноза погоды», - отмечается в материале.

Специалисты рекомендуют заниматься лечебной физкультурой и двигательными нагрузками, например, скандинавской ходьбой на природе. Эффективны хвойные, йодо-бромные, морские или ароматические ванны, которые легко можно приготовить из аптечных средств в домашних условиях. Ванны лучше принимать за 1-1,5 часа до сна, температура воды не выше 37 градусов.