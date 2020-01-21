РИАМО – 21 янв. Рабочая группа Координационного совета по проведению Десятилетия детства предложила ввести понятие педагогической тайны, идею поддержал заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург, сообщает Nation News.

Согласно инициативе, учителей и воспитателей обяжут хранить медицинские диагнозы детей в секрете. Это особенно критично на фоне развития инклюзивного образования.

«Сегодня огромные проблемы со здоровьем детей. Одна из задач инклюзивного образования требует от учителя знания психологических и даже медицинских особенностей. В одном классе может сидеть ребенок с имплантатом в ухе, школьник на коляске, мальчик с синдромом дефицита внимания», - отметил Ямбург.

При этом он добавил, что для организации работы с учениками нужно обладать знаниями о состоянии их здоровья.

«Равно как существует медицинская тайна, должна существовать и педагогическая», — подчеркнул эксперт.

В то же время Ямбург уверен, что применять к учителям санкции за разглашение информации не стоит, добиваться соблюдения тайны нужно с помощью повышения педагогической культуры.

«Нужно создавать доброжелательную атмосферу в коллективе, потому что иногда учитель может и не подумать, и сорваться.

Пугать наказаниями никого не нужно. С людьми нужно работать. Повышать их квалификацию и общую культуру», - заключил заслуженный учитель.