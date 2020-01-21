РИАМО – 21 янв. Основатель популярной российской социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с острой критикой сервиса iCloud, по его мнению, он стал инструментом слежки, передает Nation News.

Ранее на фоне заявлений ФБР Apple отказалась от полного шифрования резервных копий iPhone в сервисе iCloud.

«iCloud официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших сообщений (например, WhatsApp), являются частью проблемы», — заявил Дуров.

По мнению представителей ФБР, шифрование могло помешать проведению расследований.